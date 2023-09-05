المصارف الليبية التي أعلنت استلام مبلغ صرف منحة الأبناء وادراجها في حسابات المستحقين

أعلنت عدد من المصارف الليبية، الثلاثاء عن استلام المبلغ المخصص لصرفة منحة الابناء عن الأشهر (يوليو ، اغسطس ، سبتمبر) لسنة 2023م وجاري العمل على إضافتها في حسابات مستحقيها.

مصرف شمال افريقيا

فاد مصرف شمال افريقيا الثلاثاء الموافق 05- 09-2023م الى أنه بدأ في إدراج منحة الأبناء عن الأشهر (يوليو – أغسطس – سبتمبر) من سنة 2023 في حسابات مستحقيها، وسيتم تنزيلها تدريجيا بكافة فروع المصرف .

مصرف الامان

اعلن مصرف الامان، أنه شرع الثلاثاء في إدراج علاوة الأبناء بحساباتكم عن الأشهر (07-08-09 / 2023) و ستصلكم رسائل نصية علي هواتفكم وستكون العلاوة مدرجة في جميع الحسابات .

مصرف الواحة

أوضح مصرف الواحة الثلاثاء انه تم إستلام المبلغ المخصص لصرف منحة (الأبناء) لربع الثالث عن الأشهر (يوليو ، اغسطس ، سبتمبر) لسنة 2023م وجاري العمل على إضافتها في حساباتكم المصرفية .

مصرف الوحدة

أفاد مصرف الوحدة، الثلاثاء، أنه قد تم إستلام المبلغ المخصص لصرف منحة (الأبناء) للربع الثالث عن الأشهر (يوليو، اغسطس، سبتمبر) لسنة 2023م، مؤكداً أنه تم إدراجها في الحسابات المصرفية للمستحقين، وفقاً لبيان صادر عن وحدة التسويق.

وفي وقت سابق، أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية وفاء الكيلاني إحالة منحة الزوجة والأبناء للربع الثالث (يوليو) أغسطس (سبتمبر) من العام 2023 إلى المصارف التجارية، موضحة أن إجمالي قيمة منحة الأبناء عن الربع الثالث بلغت أكثر من 1.085 مليار دينار، بينما بلغ إجمالي منحة الزوجة أكثر من 499.188 مليون دينار.

وأوضحت الوزيرة في كلمة لها أن عدد الأسر المستفيدة من منحة الأبناء بلغت مليون و104 ألف أسرة.

وبلغ إجمالي المستفيدات من بطاقة ” ايفاء” مليون و235 ألف زوجة وبنت فوق سن 18 عاما.