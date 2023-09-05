الجيش الليبي يأمر بخروج دورية عسكرية كبيرة لتأمين الجنوب الشرقي للبلاد

خرجت دورية عسكرية كبيرة من كتيبة سُبل السلام المتمركزة في مدينة الكفرة منذ يوم الجمعة الماضي في صحراء الجنوب الشرقي.

وجابت الدورية العسكرية التي خرجت تنفيذا لأوامر القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر، الحدود الليبية مع دول الجوار وهي مصر والسودان وتشاد لتأمين الجنوب الشرقي الليبي خاصة في ضل الاحداث الأخيرة التي تشهدها دول الجوار وهي السودان وتشاد.

واستهدفت أيضا الدورية تعزيز العملية العسكرية الأخيرة التي أطلقها الجيش الليبي لتطهير الجنوب الغربي من المعارضة التشادية والمرتزقة.

وكان على رأس هذه القوة أمر الكتيبة الشيخ “عبدالرحمن هاشم” والتي استمرت لمدة 6 أيام.