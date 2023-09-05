شاهد.. وزارة التربية والتعليم تصدر تعميماً هاماً بشأن الدوام الدراسي

أصدر وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون التَّربوية الدكتورة مسعودة علي الاسود تعميماً هاماً يوم الثلاثاء بِشأن بِداية ونهاية الدوام الدِّارسي بالفترتين الدِّراسيتين الصباحية والمسائية.

ونوه التعميم إلى أن الحصة الأولى للدراسة بالفترة الصباحة تبدأ على تمام الساعة الثامنة صباحاً وتنتهي بالحصبة السابعة الساعة الواحدة والنصف ظهراً ويكون زمن الحصة الدراسية 45 دقيقة من الحصة الأولى الى الحصة الرابعة، وزمن الحصة الدراسية 40 دقيقة من الحصة الخامسة إلى الحصة السابعة وزمن الاستراحة لمدة 30 دقيقة.

وأشار التعميم إلى أن الطابور المسائي للدراسة بالفترة المسائية يبدأ على تمام الساعة الواحدة ظهراً ولمدة 15 دقيقة، فيما تبدأ الحصة الأولى الساعة 13:45 ظهراً ونهاية الحصة السادسة الساعة 18 مساءا ويكون زمن الحصة الدراسية 40 دقيقة والاستراحة لمدة 15 دقيقة.

وأكد التعميم على التقيد والالتزام بالوعاء الدراسي، على أن يكون زمن الحصة الدراسية 45 – 40 دقيقة ولا يجوز التغيير فيه بالزيادة أو النقصان، مع مراعاة الظروف المناخية في المراقبات من حيث توقيت الطابور الصباحي والمسائي وزمن الاستراحة بحيث يراعي صحة التلاميذ في حالات البرد والحر وسقوط الأمطار.

وفيما يلي نص التعميم :