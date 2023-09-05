المريمي: لا بد من حكومة واحدة يتفق عليها مجلسا “النواب والدولة”.. وإلا فلن تكون هناك انتخابات

قال المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب “فتحي المريمي” أنه، وفق الخارطة المتفق عليها ستُعتمد قوانين الانتخابات بعد إحالتها من لجنة 6+6، ومن ثمّ ستُشكل حكومة واحدة على مستوى البلاد تشرف على الانتخابات.

وأضاف “المريمي” في تصريحات صخفية أنه، لا يمكن إجراء الانتخابات في ظل وجود حكومتين في الشرق والغرب.

وأشار إلى أنه، لا بد من حكومة واحدة يتفق عليها مجلسا النواب والدولة، ويعترف بها العالم وإلا فلن تكون هناك انتخابات.

وأوضح أن، الحكومة المزمع تشكيلها ستضم عددا معقولا من الوزراء، وتعمل لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية، وتحسين الأمور الحياتية للمواطن كالصحة والتعليم والجانب الخدمي.