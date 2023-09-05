الحويج يناقش مع الأمين العام لجمعية الهلال الأحمر شؤون المنظمات الدولية في ليبيا

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اجتمع وزير الخارجية المفوض بالحكومة الليبية عبدالهادي الحويج مع عمر بودبوس الأمين العام لجمعية الهلال الأحمر الليبي اليوم الثلاثاء بديوان الوزارة بنغازي.

و أكد الوزير على أهمية التنسيق المسبق مع المنظمات الدولية العاملة في ليبيا بالإضافة إلى ضرورة تحديد الاحتياجات الإنسانية وأولوياتالدعم اللازم من هذه المنظمات فيما يتعلق بملف الهجرة والمهجرين والنازحين والرعاية الصحية وغيرها.

ولفت الأمين العام للهلال الأحمر الليبي إلى جاهزية فريق العمل التابع للجمعية لتقديم بيانات وإحصائيات دقيقة لوزارة الخارجية والتعاونالدولي من خلال عملهم على الأرض واستعدادهم الكامل للتنسيق مع الوزارة في كل ما يطلب منهم من معلومات.