مصلحة الطرق توصي بفتح جسر وادي الكوف 

أوصت مصلحة الطرق والجسور بفتح جسر وادي الكوف أمام المركبات العادية فقط، باستثناء النقل الثقيل والمتوسط، وذلك وفق ما نشرته منصة “حكومتنا” التابعة لحكومة الدبيبة.

وأضحت المصلحة أنها توصلت إلى هذه التوصيات عقب تنفيذ زيارة ميدانية إلى جسر وادي الكوف وفحص الطبقة الإسفلتية وملحقاتها المتمثلة في فواصل التمدد الثابتة والمتحركة والسياج المعدني المرن والدرابزين على جانبي الطريق وغرف التحكم.

وذكرت اللجنة المكلفة أن الجسر يتكون من جزئين مستقلين تم الربط بينهما بواسطة جسر معلق طوله 55 م، وأنه بالإمكان استئناف الحركة المرورية عبره.