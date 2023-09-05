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مصلحة الطرق توصي بفتح جسر وادي الكوف 

تم النشر منذُ 19 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أوصت مصلحة الطرق والجسور بفتح جسر وادي الكوف أمام المركبات العادية فقط، باستثناء النقل الثقيل والمتوسط، وذلك وفق ما نشرته منصة “حكومتنا” التابعة لحكومة الدبيبة.

وأضحت المصلحة أنها توصلت إلى هذه التوصيات عقب تنفيذ زيارة ميدانية إلى جسر وادي الكوف وفحص الطبقة الإسفلتية وملحقاتها المتمثلة في فواصل التمدد الثابتة والمتحركة والسياج المعدني المرن والدرابزين على جانبي الطريق وغرف التحكم.

وذكرت اللجنة المكلفة أن الجسر يتكون من جزئين مستقلين تم الربط بينهما بواسطة جسر معلق طوله 55 م، وأنه بالإمكان استئناف الحركة المرورية عبره.

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عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

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