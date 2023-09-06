مصرف ليبيا المركزي: حكومة الوحدة أنفقت 56 مليار دينار خلال الـ8 أشهر الماضية

أصدر مصرف ليبيا المركزي، اليوم الثلاثاء، بيانه الشهري للإيراد والإنفاق العام، الذي يغطي الفترة الممتدة من الأول من يناير وحتى 31 أغسطس الماضي.

وأظهرت بيانات المصرف تسجيل 78.2 مليار دينار إجمالي الإيرادات خلال تلك الفترة، بينما بلغ الإنفاق العام 68.3 مليار دينار.

وتوزعت الإيرادات بواقع 59.8 مليار دينار مبيعات النفط، وإيراد الإتاوات النفطية 6.6 مليار دينار، وإيرادات من إتاوات نفطية عن سنوات سابقة 10.3 مليار دينار، والضرائب 371 مليون دينار.

وبلغت إيرادات الجمارك 163 مليون دينار، وإيرادات الاتصالات 352 مليونا، وإيراد بيع المحروقات بالسوق المحلية 120 مليونا، وإيرادات أخرى 448 مليون.

فيما أظهرت بيانات المصرف أن الإنفاق على الرواتب (الباب الأول) بلغ 37.9 مليار دينار، والنفقات التسييرية (الباب الثاني) سجلت 6.3 مليارات دينار.

وخصص للتنمية (الباب الثالث) 2.6 مليار دينار، وللدعم (الباب الرابع) 14.8 مليار دينار، ولم تخصص أي مبالغ للباب الخامس (الطوارئ).

وبلغت نفقات المؤسسات الليبية في الـ 8 أشهر الماضية

مجلس النواب: 1.1 مليار دينار

المجلس الرئاسي: 505 مليون دينار

مجلس الدولة: 59 مليون دينار

الشركة العامة للكهرباء: 3.1 مليار دينار + 4.5 مليار دينار ( ترتيبات مالية استثنائية )

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المؤسسة الوطنية للنفط: 2.2 مليار دينار ( ترتيبات مالية استثنائية )

هيئة الأوقاف: 148 مليون دينار

هيئة الاتصالات: 25 مليون دينار

أسر الشهداء والمفقودين: 632.7 مليون دينار

فيما بلغت حكومة الوحدة ( مجلس الوزراء والجهات التابعة له – الوزرات ) : 56 مليار دينار