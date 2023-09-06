مجلس الدولة الليبي يصدر قرارات حاسمة بشأن التواصل مع الكيان الصهيوني

الوطن|متابعات

توصل مجلس الدولة خلال جلسته المنعقدة اليوم إلى عدة قرارات وتوصيات تتعلق بالتواصل مع الكيان الصهيوني، وذلك في إطار تطورات الأحداث الإقليمية والدولية، حيث تم التأكيد على إدانة التواصل مع الكيان الصهيوني وتجريمه ووصفه بأنه مخالف للقوانين الليبية والقوانين الدولية، كما دعا المجلس إلى تحميل المسؤولية المباشرة للأفراد والجهات المتورطة في هذا التواصل.

وشجع مجلس الدولة على ممارسة حق التظاهر السلمي كما تنص عليها التشريعات الليبية النافذة، وإدانة أي عمليات اعتقال تعسفية تستهدف المواطنين السلميين مع احترام حقوق الإنسان والحفاظ على الحريات الأساسية.

و تقرر تشكيل لجنة برلمانية خاصة لمتابعة التحقيقات الجارية في مكتب النائب العام بخصوص التواصل المشبوه مع الكيان الصهيوني، وستعمل هذه اللجنة على تقديم التوصيات والإجراءات اللازمة للحفاظ على سيادة وأمن ليبيا.

وفي الختام، أكد المجلس على أهمية الوحدة الوطنية وتعزيز الاستقرار، وحث جميع الأطراف على التعاون من أجل تحقيق هذه الأهداف الوطنية.