اللواء 444 قتال يعلن القبض على قاتل “موظّف” مصرف الجمهوريّة

تمكّنت مفرزةٌ من مفارزِ اللواء 444 قتال أول أمس الإثنين من إلقاء القبض على المتهم بقتل المواطن (النّفاتي أحمد رمضان) والذي يعمل موظفا بمصرف الجمهوريّة.

وأفاد اللواء 444 عبر صفحته على موقع “فيسبوك” أنه، قد تمّ القبض على الجاني ببلديّة العربان بعد مرور “تسعة ساعات” من واقعةِ القتل والتي وقعت ببلديّة “الشقيقة”

وأضاف أن ذلك كان بالتّعاون مع مكتب المعلومات والمتابعة الأمنية بوزارة الداخليّة.

ولقى موظف بمصرف الجمهورية فرع الشقيقة جنوب غرب العاصمة طرابلس، يُدعى النفاتي أحمد بن رمضان المشاي، مصرعه متأثراً بإصابته بطلق ناري، داخل المصرف من قبل أحد المسلحين.

وقال بيان موظفي فروع منطقة جبل نفوسة، أمس الإثنين، إن النفاتي توفي إثر مشاجرة مع أحد المواطنين.

وجاء في البيان: “ببالغ الأسى والحزن تلقينا خبر مقتل زميلنا بمصرف الجمهورية فرع الشقيقة إثر مشاجرة مع أحد المواطنين، وتضامناً مع موظفي الفرع يستنكر موظفو مصرف الجمهورية وكل العاملين بمنطقة جبل نفوسة هذا العمل الإجرامي غير المسؤول”.