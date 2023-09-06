هذا أبرز ماجاء في المؤتمر الصحفي للطربلسي والصور

أجرى وزير الداخلية المكلف في حكومة الوحدة “عماد الطرابلسي” لقاء صحفيا مع النائب العام “الصديق الصور” بشأن الخطة الأمنية لتأمين طرابلس.

وأكد الطرابلسي في اللقاء على تواصل العمل بالخطة الأمنية لدعم مديريات الأمن والمراكز الشرطية الرسمية في مختلف مناطق ليبيا مشيرا إلى تواصله الدائم مع كافة الجهات الأمنية في المناطق الشرقية والجنوبية.

وقال إن وزارته ستركز على مديرات أمن الجبل في النصف الثاني من 2023 وتسعى إلى معالجة الكثير من الملفات، باشرت العديد من الإصلاحات بمساعدة النائب العام.

وأكد الطرابلسي إن القوات التابعة له تحكم السيطرة على الحدود الليبية البرية والبحرية، ولديها ترتيبات أمنية مع الدول الحدودية مشيرا إلى أن أيديه ممدودة إلى الشركاء المحليين والدوليين في مجال تطوير العمل الأمني.

كما ذكر وزير الداخلية إن مصالحه لم تسجل أي بلاغ خلال اليومين الماضيين من الشهر الجاري وهو ما يؤكد تمكن وزارة الداخلية من ردع الممارسات الإجرامية داعيا المواطنين إلى التكاتف مع مديريات الأمن لتوفير الأمن، دون المساس بالثوابت الوطنية.

في جانب آخر أكد عماد الطرابلس أن وزارة الداخلية ومكتب النائب العام على مسافة واحدة من الجميع في مختلف الملفات ذات الاهتمام المشترك.

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