“بسبب تلاعب مالي”.. النائب العام يأمر بحبس مراقب مالي في بعثة ليبيا بالهند

الوطن|متابعات

أصدر النائب العام “الصديق الصور” أمرًا بحبس المراقب المالي المعين لبعثة دولة ليبيا لدى جمهورية الهند، وذلك بسبب انتهاكات مالية جسيمة تم اكتشافها في أداء واجباته المالية خلال فترة عمله.

وأفادت النيابة العامة بأن المراقب المالي تلاعب في تكرار بيانات صرف مرتباته بهدف سحب مبالغ مالية تقدر بحوالي 186 ألف يورو من الأموال المخصصة لهذا الغرض. كما تم التصرف في مبلغ قدره 185 ألف يورو بدون تقديم وثائق أو فواتير تثبت مصدر هذه الأموال وغايتها.

وبالإضافة إلى ذلك، تورط المراقب المالي في إسهامه في ارتكاب واقعة تحقيق منافع مادية غير مشروعة لأشخاص آخرين، حيث تم تحويل مبلغ يبلغ 25 ألف يورو إلى أطراف ثالثة.

تأتي هذه الإجراءات في إطار جهود مكافحة الفساد المالي والإداري في البلاد، حيث يتم التحقيق في الانتهاكات المالية بصرامة لضمان تحقيق العدالة والشفافية في إدارة الموارد المالية الحكومية.