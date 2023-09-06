القطراني يفتتح العيادة المجمعة بمنطقة السلماني في بنغازي

اِفتتح نائب رئيس الحكومة الليبية علي القطراني، اليوم الثلاثاء؛ العيادة المجمعة بمنطقة السلماني في مدينة بنغازي، وذلظ ضمن مساعي تطوير القطاع الصحي وتوطين الخدمات العلاجية.

ورافق القطراني خلال فعاليات الاِفتتاح، وزير الصحة- المتحدث الرسمي باسم الحكومة الليبية الدكتور عثمان عبد الجليل ، وبحضور أعضاء مجلس النواب بدر النحيب، وعائشة الطبلقي، وأسمهان بلعون.

وأشاد القطراني بالجهود التي بذلتها وزارة الصحة والعاملين بالقطاع الصحّي كافة، وما يبذلونه من جهد متميز، من أجل ضمان توفير بيئة صحية مناسبة وخدمات طبية ونظام صحي متقدم في البلاد.

و تقدمت إدارة الخدمات الصحية بدرع تكريمي تعبيرا عن الشكر والتقدير لرئيس مجلس الوزراء على مجهوداته في دعم قطاع الصحة وتوفير احتياجات العيادات المجمعة في كافة المدن والمناطق.