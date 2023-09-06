“أبوزريبة” يبحث مع “اقعيم” مستجدات وتجهيزات عيد الشرطة

الوطن| متابعات

اجتمع وزير الداخلية في الحكومة الليبية، اللواء “عصام أبوزريبة“، صباح اليوم الثُـلاثاء فِي مكتبه معَ وكيل الوزارة، “فرج اقعيم” وذلك فياطار الاِستعدادات للاحتفاء بِعيد الشُرطة

وناقش الخطط والترتيبات الخاصة بالاحتفال بعيد الشرطة وضمان سلامة وسهولة سير الفعاليّات المرتقبة، بِالإضافة إلى استعراضالتجهيزات وَالعروض اللازمة لإنجاح الاِحتفال وتوفير بيئة آمنة وَمريحة للحضُور.

وأكد أبوزريبة على ضرورة تَوفير جميع الدعم وَالموارد الضرُورية لإنجاح هذا الحدث الوطني، وَعلى أهمية تعاون جميع الجهات المعنيةلِتحقيق تجهيزات ناجحة لِعيد الشُرطة. كمَا أشادَا بِجهود رجال الشُرطة في حفظ الأمن والنظام وَتعزيز السلامة العَامة.