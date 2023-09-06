غضب بمجلس الدولة لرفض “تكالة” إدانة “الدبيبة” في واقعة “المنقوش”

استنكرت تنسيقية الكتل الوطنية بمجلس الدولة، رفض رئيس المجلس محمد تكالة، التصويت على مشروع بيان يتضمن إعلان رفض ما قامت به حكومة الدبيبة من محاولات التطبيع مع الكيان الصهيو.ني.

ووصفت في بيان له تم نشره وتحصلت الساعة24 على نسخة منه، موقفه بأنه “سابقة خطيرة لم تحدث من قبل في تاريخ المجلس”،

وأشار بيان التنسيقية، إلى أن “تكالة” اكتفى بإصدار إيجاز صحفي لا يعبر عما جرى داخل القاعة ولا عن آراء أغلب الأعضاء”.

وأوضح البيان أن مناقشات البند الأول في جلسة المجلس اليوم، انتهت إلى رفض أغلب الأعضاء لمساعي التقارب مع إسرائيل، وتحمل الحكومة مجتمعة مسؤولية اللقاءات التي تمت مع الكيان المحتل.

وأكد البيان، تمسكها بالرأي العام للمجلس، بتحميل المسؤولية الكاملة لحكومة الوحدة المؤقتة ، وأن ما جرى يرتقي لجريمة الخيانة العظمى، مع رفضها القاطع لمحاولات التبرير أو التقليل من خطورة هذا الخرق الجسيم للمبادئ والثوابت التي آمن بها الشعب الليبي.