المرغني: لا بد من تشريع يرفع الحصانة عن أي مسؤول يحاول التطبيع

طالب صلاح المرغني، وزير العدل الأسبق، بضرورة وجود تشريع واضح لرفع الحصانة تلقائيا عن أي شخص مهما كان منصبه، في حالة الإقدام على خطوة التطبيع من جديد مع الكيان الإسرائيلي.

وقال المرغني، في منشور عبر «فيسبوك»: “التطبيع مع أو التطييع تحت أقدام (بالياء المشددة) الكيان العنصري الصهيوني الإجرامي المحتل للأرض المقدسة والذي تبنى الإبادة فلسفة والإذلال للشعوب منهجا؛ مسألة تتجاوز الفعل المجرم الذي يمكن أن يموه بأحداث جانبية لصرف النظر عنه”.

وأضاف “المطلوب فيما أرى تشريع واضح على أعلى مستوى يقطع إمكانية تكرار ذلك تحت أي مسمى ويرفع الحصانة تلقائيا عن أي شخص مهما كان منصبه ولو بموجب أمر واقع من العودة لهكذا إثم. تبت أيديكم وتب”.