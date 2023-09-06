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ضبط شخص أقدم على قتل والدته وشقيقه بمنزلهما بمنطقة الكريمية

تم النشر منذُ 12 ثانية
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن| متابعات

ضبط  أعضاء مركز شرطة الكريمية وقسم البحث الجنائي وقوة المهام الخاصة بمديرية أمن الجفارة شخص أقدم على قتل والدته وشقيقه بمنزلهما بمنطقة الكريمية شارع المنزلية، حيث ألقي القبض على الجاني عقب ورود بلاغ إلى مركز شرطة الكريمية من قبل ابن المجني عليهاوشقيق المجني عليه إذ أن والدته لا تجيب على هاتفها و توجد مشاكل عائلية بالمنزل.

واعترف الجاني بعد التحقيق معه بقيامه بقتل والدته وشقيقه نتيجة لتعاطيه الأقراص المخدرة؛ كما تبين بأنه من ذوي السوابق الجنائية واتخذت الإجراءات القانونية حياله وتمت إحالته إلى النيابة العامة.

الوسوم

#جرائم البحث الجنائي ليبيا مديرية أمن الجفارة منطقة الكريمية

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الوطن الليبية

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