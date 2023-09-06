“القطراني” يفتتح العيادة المجمعة بمنطقة السلماني في مدينة بنغازي

الوطن|متابعات

اِفتتح نائب رئيس مجلس الوزراء “علي القطراني”، اليوم، العيادة المجمعة بمنطقة السلماني في مدينة بنغازي، ضمن مساعي تطوير القطاع الصحي وتوطين الخدمات العلاجية رافقه وزير الصحة- المتحدث الرسمي باسم الحكومة الليبية الدكتور عثمان “عبد الجليل” وعدد من المسؤولين و أعضاء مجلس النواب ومن مديري إدارات الخدمات الصحية بنغازي

يأتي ذلك في إطار اهتمام الحكومة بتوفير الخدمات الصحية والعناية الطبية المجانية للمواطنين، من خلال وزارة الصحة وذلك بحسب تعليمات رئيس الحكومة الدكتور “أسامة حماد” وكما تقدمت إدارة الخدمات الصحية بدرع تكريمي تعبيرا عن الشكر والتقدير لرئيس مجلس الوزراء على مجهوداته في دعم قطاع الصحة وتوفير احتياجات العيادات المجمعة في كافة المدن والمناطق.

و أشاد نائب رئيس مجلس الوزراء بالجهود التي بذلتها وزارة الصحة والعاملين بالقطاع الصحّي كافة، على ما يبذلونه من جهد متميز، من أجل ضمان توفير بيئة صحية مناسبة وخدمات طبية ونظام صحي متقدم في البلاد

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