أمطار جيدة ورعدية ورياح قوية.. الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا اليوم الاربعاء 06 سبتمبر 2023

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الاربعاء 06 سبتمبر 2023.

ووفقا للملخص العام للنشرة، حيث يتوقع سقوط أمطار على أغلب مناطق الشمال، ومن المتوقع أن تكون جيدة على بعض المناطق خاصة الجبل الأخضر قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية مع رياح نشطة إلى قوية أحياناً، وتشمل الأمطار بعض مناطق الدواخل (بني وليد-ترهونة-مسلاته-جبل نفوسة).

ودرجات الحرارة تكون معتدلة على أغلب مناطق ليبيا خاصةً مناطق الشمال حيث تتراوح درجات الحرارة القصوى مابين (26 – 31)مْ، ومابين (36–41)مْ على مناطق الجنوب مع اجواء صافية الى قليلة السحب.

ومن المتوقع استمرار سقوط الأمطار من حين لأخر على مناطق شمال ليبيا إلى مطلع الاسبوع القادم.

راس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة:-

حالة السماء: سقوط أمطار على المناطق الساحلية، ومن المتوقع أن تكون جيدة بدايةً من مساء هذا اليوم على المناطق الممتدة من زوارة حتى سرت قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية وتصل إلى مناطق الدواخل يوم الغد ويوم الجمعة.

الرياح: شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(26–32)مْ.

الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد:-

حالة السماء: سقوط أمطار على أغلب المناطق وتكون جيدة على بعض المناطق الممتدة من الخليج-سهل بنغازي إلى الجبل الأخضر تصحبها خلايا من السحب الرعدية ومن المتوقع أن تستمر الأمطار بالهطول من حين لأخر إلى مطلع الأسبوع المقبل.

الرياح: جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (25-33)مْ،.

الجفرة- سبها-غـات -غدامس- الحمادة:-

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.

الرياح: شمالية غربية شمالية شرقية معتدلة السرعة إلى نشطة احيانا.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (32-35)مْ علي المناطق من غدامس إلي الجفره، ومابين (36-40)مْ علي أقصى الجنوب .

الواحات – السرير- تازربو- الكفرة:-

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.

الرياح: جنوبية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة تتحول يوم الغد إلى شمالية غربية.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (38-42)مْ،تسجل انخفاض يوم الغد.