العكروت: لن تكون هناك حرب في البلاد وإنما معارك فقط

قال محمد خليفة العكروت سفير ليبيا الأسبق لدى البحرين وسلطنة عمان، إنه “لن تكون هناك حرب في البلاد وإنما معارك فقط”.

وأضاف العكروت في تدوينة بفيسبوك أن “هناك فرق واضح بين الحرب والمعركة، يعرف هذا الفرق كل من قرأ عددا ولو قليلا من كتب الاستراتيجية وبعضاً من كتب تاريخ الحروب”.

وأوضح أنه حسب رؤيته، فإنه “لن تكون هناك حرب في البلاد بالمصطلح الحرفي للحرب، بل ستكون هناك معارك فقط ، المعركة ضيقة المساحة محدودة المدى محددة الأطراف ضيقة الأهداف، تنتهي المعركة بمجرد الوساطه أو الحصول على وعود أو تدمير القوة”.