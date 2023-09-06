وزير الاقتصاد يترأس وفد ليبيا في اجتماعات وزراء الخارجية العرب

كلفت حكومة الوحدة الوطنية وزير الاقتصاد والتجارة برئاسة وفد ليبيا في اجتماع وزراء الخارجية العرب، اليوم الأربعاء، بالعاصمة المصرية القاهرة.

والتقى الحويج بوزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، حيث أعرب عن عمق العلاقات الليبية – الفلسطينية منوهاً بأهمية تفعيل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين.

وحسب بيان وزارة الاقتصاد على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أكد الحويج أن الجالية الفلسطينية في ليبيا تُُعامل معاملة الليبيي.

وأشار المالكي إلى أهمية ليبيا لفلسطين، ودعا إلى ضرورة تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.

وحضر اللقاء سفير ليبيا لدى مصر، عبدالمطلب ثابت، ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، أسامة سعيد بغني، ومدير إدارة الشؤون العربية، دكتور مفتاح بوخريص، ومدير مكتب وزير الخارجية والمندوب الدائم لدولة فلسطين بالجامعة، مهند العكلوك.