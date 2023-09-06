ميناء بنغازي البحري يشهد زيادة غير مسبوقة بحركة السفن

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قال مدير مكتب المناولة بميناء بنغازي البحري شريف عون إن هناك زيادة غير مسبوقة في حركة السفن الواردة لميناء بنغازي البحري خلالشهر أغسطس الماضي،حيث أن هذه الزيادة في حركة السفن القادمة لميناء بنغازي تأتي بعد إعلان ميناء جليانة منطقة تجارية حرة وتحريرالمنطقة من الإرهاب.

وأضاف أن عدد السفن التي رست على رصيف المنطقة الحرة جليانة قد بلغ “51” سفينة محملة بعديد من البضائع، مستثنياً من القائمةالسفن القادمة للرصيف النفطي .

وبلغ عدد سفن الحاويات 27 سفينة، وسفن الحبوب 13 سفينة، والسفن المحملة بالسيارات بلغت 4 سفن، أما السفن المحملة بمادة الأسمنتالسائب 3 سفن، وبالنسبة للسفن المحملة بالمعدات وقطع الغيار فعددها 4 سفن، وقد اعتمدوا آلية عمل بحيث لا تتوقف أعمال المناولةوالتخزين وتسليم البضائع لأصحابها،إذ يعملون طيلة 24 ساعة متواصلة.