اجتماع وزراء الخارجية العرب: الحويج يلتقي وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي

يشارك وزير الاقتصاد والتجارة المكلفمحمد الحويج على رأس وفد ليبيا في اجتماع وزراء الخارجية العرب، اليوم الأربعاء، بالعاصمة المصرية القاهرة.

والتقى الحويج، حسب بيان لوزارة الاقتصاد بصفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بوزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، حيث أعرب عن عمق العلاقات الليبية الفلسطينية منوها بأهمية تفعيل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين.

و أكد الحويج أن الجالية الفلسطينية في ليبيا تعامل معاملة الليبيي. من جانبه أشار المالكي إلى أهمية ليبيا لفلسطين، ودعا إلى ضرورة تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.

وحضر اللقاء سفير ليبيا لدى مصر، عبدالمطلب ثابت، ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، أسامة سعيد بغني، ومدير إدارة الشؤون العربية، دكتور مفتاح بوخريص، ومدير مكتب وزير الخارجية والمندوب الدائم لدولة فلسطين بالجامعة، مهند العكلوك.