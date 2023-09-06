صحة الدبيبة: السالمونيلا وراء حالات التسمم في الخمس

ليبيا – أعلنت وزارة الصحة في حكومة تصريف الأعمال، نتائج عينات الدم والبراز التي أخذت من الحالات التي أصيبت بتسمم غدائي بعد تناول وجبات بإحدى صالات الأفراح ببلدية الخمس، عن تأكيد وجود بكتيريا السالمونيلا في عينات البراز.

الوزارة أوضحت عبر مكتبها الإعلامي أن نتائج العينات التي كشفت عنها وحدة الأحياء الدقيقة بقسم المختبرات الطبية داخل مستشفى الخمس التعليمي، لم تظهر أي نتائج إيجابية لوجود بكتيريا السلمونيلا في الدم.

وأشارت الوزارة إلى أنها تلقّت بلاغًا عبر غرفة الطوارئ المركزية بوصول حالات تسمم غذائي إلى مستشفى الخمس التعليمي، الخميس، في الـ31 من أغسطس، وعلى إثر ذلك قامت بتفعيل فرق الإسعاف والطوارئ والاستجابة السريعة والبدء بالاستقصاء الوبائي.

وبلغ إجمالي الحالات التي وصلت لمستشفى الخمس على مدى يومين، مائة واثنتي عشر (112) حالة (نساء، أطفال، رجال)، تسعة وخمسون (59) حالة دخلت أقسام الإيواء منها سبع عشرة (17) حالة أطفال.

وفي هذا الصدد ، دعت وزارة الصحة إلى اتباع القواعد الصحية لسلامة الغذاء أثناء الإعداد والتحضير والتخزين، واختيار الأطعمة المطهية جيداً والالتزام بالنظافة الشخصية بصفة عامة وعلى الخصوص غسل الأيدي جيداً قبل الأكل.

كما شددت الوزارة على اتباع أهم قواعد السلامة الغذائية، وهو طهو الطعام بالقدر الذي سيتم استهلاكه في نفس اليوم، أما طهي الأطعمة خلال اليوم لتقديمها في اليوم التالي (في الحفلات والمناسبات مثلاً) فهي ممارسة لا ينصح بها؛ حيث إن الكثير لا يولون أهمية كبيرة لعملية التخزين الصحيح للأطعمة المطهية، فعند تخزين الأطعمة في الثلاجة لا بد من مراعاة وضع الأطعمة المطهية في الرفوف العليا ووضع الأطعمة النيئة في الرفوف السفلى لتفادي انتقال أي عدوى أو ميكروبات.

وأشارت الوزارة إلى أن التسمم الغذائي يعد حالة مرضية حادة يسببها انتقال البكتيريا أو الفيروسات أو الجراثيم للجسم عن طريق تناول الشخص لمواد غذائية ملوثة أو فاسدة.

وأرجعت الوزارة الإصابة بالتسمم الغذائي إلى أكثر من 250 مرضًا مختلفًا، ومن بين أكثر هذه الأمراض شيوعًا حالات العدوى التي تتسبب بها أنواع مختلفة من البكتيريا مثل بكتيريا العطيفة “Campylobacter” والسالمونيلا، وبكتيريا الشيغيلا وبكتيريا الإشريكية القولونية المعروفة بـ “إيكولاي” وبكتيريا اللستيريا، وفيروسات النوروفيروس، وبكتيريا البوتولينوس.

الوزارة نوهت أن بكتيريا السالمونيلا تنتقل عن طريق الأغذية الملوثة ببراز الإنسان أو الحيوان حيث تنتشر إلى الغذاء عن طريق الأيدي أو الأدوات الملوثة أثناء عمليات الإعداد والتحضير والتداول لهذه الأغذية، ويصاب بها الإنسان عادة بعد تناوله للأطعمة الملوثة بها.