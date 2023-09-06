أمطار متفرقة على مناطق السواحل وأجواء معتدلة على أغلب مناطق ليبيا

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توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية الأحوال الجوية على ليبيا هذا اليوم الأربعاء وخلال اليومين القادمين سقوط أمطار متفرقة على المناطق الساحلية تشمل مساء اليوم مناطق الدواخل، حيث تكون جيدة على بعض المناطق خاصة يومي الخميس والجمعة تصحبها خلايا رعدية, ودرجات الحرارة معتدلة على أغلب مناطق ليبيا.

ومن المتوقع في راس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة أن تسقط أمطار على المناطق الساحلية، وتكون جيدة بدايةً من مساء هذا اليوم على المناطق الممتدة من زوارة حتى سرت قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية وتصل إلى مناطق الدواخل يوم الغد ويوم الجمعة،حيث أن الرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة القصوى مابين(26–32)مْ.

وفي الخليج– سهل بنغازي حتى أمساعد متوقع سقوط أمطار على أغلب المناطق وتكون جيدة على بعض المناطق الممتدة من الخليج سهل بنغازي إلى الجبل الأخضر تصحبها خلايا من السحب الرعدية، إذ تستمر الأمطار بالهطول من حين لأخر إلى مطلع الأسبوع المقبل، وتكونالرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، حيث تتراوح درجات الحرارة القصوى مابين (25-33)مْ.

وفي الجفرة– سبها–غـات –غدامس– الحمادة تكون حالة السماء صافية إلى ظهور بعض السحب، والرياح شمالية غربية شمالية شرقيةمعتدلة السرعة إلى نشطة احيانا، وتتراوح درجات الحرارة القصوى مابين (32-35)مْ علي المناطق من غدامس إلي الجفره، ومابين (36-40)مْ علي أقصى الجنوب .

أما في الواحات – السرير– تازربو– الكفرة تكون حالة السماء صافية إلى ظهور بعض السحب، والرياح جنوبية إلى جنوبية غربية معتدلةالسرعة تتحول يوم الغد إلى شمالية غربية، وتتراوح درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (38-42)مْ،تسجل انخفاض يوم الغد.