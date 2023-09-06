اليونسيف: نعمل على مشروع تجريبي مبتكر في ليبيا

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف»، أنها تعمل بالتعاون مع إدارة تعليم واندماج الفئات الخاصة، على مشروع تجريبي مبتكر في ليبيا.

وقال بيان صادر عن المنظمة الدولية: “تلتزم اليونيسف بتعزيز التعليم الشامل وتحويل أربعين مدرسة إندماج إلى بيئات تعليمية شاملة لجميع الأطفال. كجزء من برنامج لا فرق، نركز على ثلاثة جوانب رئيسية: إعادة التأهيل وتوفير التيسير الشامل، وتجهيز مدارس الاندماج المستهدفة (بغرف مصادر)، وبناء قدرات المعلمين. قمنا بإطلاق برنامج تدريب المعلمين للتعليم الشامل في 13 أغسطس 2023”.

وأضاف البيان “من خلال تمكين المعلمين بالمهارات والمعرفة اللازمة، نقوم ببناء أساس مستدام للتعليم الشامل في ليبيا. معًا، يمكننا خلق مستقبل يتساوى فيه كل طفل في فرص التعلم والنمو”.