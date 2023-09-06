الدبيبة لـ باتيلي: ندعم تنفيذ الانتخابات وفق قوانين عادلة ونزيهة

ليبيا – استقبل رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة،الثلاثاء،المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي، في مكتبه بديوان رئاسة الوزراء بطرابلس، لبحث مستجدات الأوضاع السياسية في البلاد.

المبعوث الأممي أحاط، رئيس الحكومة بحسب منصة “حكومتنا”، بنتائج لقاءاته مع الأطراف السياسية المختلفة خلال جولته الأخيرة، التي أكد فيها ضرورة تهيئة الظروف المناسبة لإجراء الانتخابات في أقرب الآجال.

بدوره، أكد الدبيبة دعم جهود البعثة الأممية في ليبيا، مثمّنًا الدور الإيجابي لمبادرات المبعوث الأممي بهدف حل الأزمة الليبية، ودعمه تنفيذ الانتخابات وفق قوانين عادلة ونزيهة.

من جانبه، نقل باتيلي للدبيبة إشادة أعضاء مجلس الأمن الدولي باستقرار الأوضاع في ليبيا مقارنة بالسنوات الماضية، وذلك عقب الإحاطة التي قدمها المبعوث الأممي أمام المجلس أغسطس الماضي.