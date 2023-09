توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية هطول أمطار غزيرة على المناطق الساحلية تستمر على مدار 4 أيام، يتسبب بعضها في جريان بعد الأودية.

وقال المركز على لسان ناطقه محي الدين رمضان إن الأجواء ستكون خريفية، ودرجات الحرارة تسجل ما دون الـ30 درجة على مناطق الساحل وفي منتصف العشرينيات في مناطق الدواخل ومناطق الجبل مع أجواء باردة.

وأضاف رمضان، أن أمطارا غزيرة ستهطل على بعض المناطق بداية من الغرب ومن ثم المناطق الشرقية وستكون جيدة بداية من الأسبوع القادم.

وأشار الناطق باسم المركز، إلى أن الأجواء تعتدل تدريجيا في المنطقة الغربية ابتداء من الاثنين المقبل، وعلى المنطقة الشرقية ابتداء من يوم الثلاثاء، نظرا لبطء المنخفض الجوي الذي يقوم بعملية دوران قبالة الساحل الليبي.

وعن أجواء الطقس في المنطقة الجنوبية توقع محي الدين رمضان أجواء صيفية تتأثر برياح المنخفض الجوي الساحلي، ما سيسبب في انخفاض لدرجات الحرارة إلى دون المعتاد حيث تتراوح من 32 ° إلى 27° درجة مئوية.

ونفى رمضان ما يتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي من حدوث إعصار في البلاد، موضحا أن ليبيا ليست منطقة أعاصير، وأن المنخفض الجوي ليس عميقا إلى حد حدوث الكوارث الطبيعية، لافتا إلى احتمال هبوب رياح قوية في مناطق الخليج بالشرق لكنها لا تصل إلى مرحلة الإعصار.

وعن حالة البحر حذر رمضان البحارة والصيادين من دخول البحر لتأثره بالمنخفض إلى جانب ارتفاع منسوب الأمواج على كافة مناطق الساحل الليبي

المصدر: ليبيا الأحرار

The post توقعات بأمطار غزيرة متفرقة بالمناطق الساحلية والجبل على مدار 4 أيام appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار