بريطانيا تعلن تعيين مارتن لونغدن سفيراً جديداً لها لدى ليبيا

أعلنت الحكومة البريطانية تعيين الدبلوماسي مارتن لونغدن سفيراً جديداً لها لدى ليبيا، خلفاً للسفيرة الحالية كارولين هورندال.

ووفق قرار الحكومة المنشور على موقعها الإلكتروني اليوم الأربعاء، يستلم لونغدن مهام منصبه الجديد في ليبيا خلال شهر أكتوبر المقبل، فيما تنتقل هورندال إلى منصب دبلوماسي آخر.

ولونغدن من مواليد منطقة ستوكبورت، خدم بين العامين 2021 و2022 رئيساً لفريق الانتشار السريع في العاصمة الأفغانية كابل، كما عمل القائم بالأعمال لدى بعثة بريطانيا إلى أفغانستان ومقرها الدوحة.

وشغل لونغدن منصب القائم بالأعمال البريطاني في العاصمة اللبنانية بيروت خلال العام 2021، بينما عمل خلال الفترة بين العامين 2016 و2020، رئيساً لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الخارجية البريطانية، ولاحقا الممثل البريطاني الخاص في سوريا.

وبين العامين 2015 – 2016، عمل لونغدن نائبا لرئيس البعثة البريطانية في كابل بأفغانستان، كما شغل بين العامين 2011 و2014، رئاسة إدارة جزر فوكلاند والمحيطات الجنوبية التابعة لمديرية أقاليم ما وراء البحار بوزارة الخارجية.