الأمم المتحدة: استهلاك ليبيا للمياه يفوق 3 أضعاف المعدل العالمي

الوطن|متابعات

قالت الأمم المتحدة إن ليبيا تحتل صدارة الدول العربية استهلاكا للمياه بنحو 2392 لترا للفرد في اليوم أي بأكثر من ثلاثة أضعاف معدلالاستهلاك في العالم، مضيفةً أن هدر المياه يشكل أحد المظاهر المقلقة للاستهلاك غير المستدام في ليبيا، حيث يستنزف البلد أكثر من80% من موارده المائية القابلة للتجدد، ويعد من بين أكثر بلدان العالم المهددة بالإجهاد المائي.

وأشارت صفحة الأمم المتحدة في ليبيا على فيسبوك إلى عدم اختلاف نمط استهلاك مياه الري والمياه المستعملة في الإنتاج الصناعي؛ حيث يفوق معدل الاستهلاك في ليبيا المعدل العالمي بنحو ثلاثة أضعاف، مذكِّرة بأن الهدف 12 من أهداف التنمية المستدامة يرمي إلى تشجيع تبني أنماط استهلاك وإنتاج مستدامة.

وجرى تصنيف ليبيا ضمن أكثر 20 دولة تعاني من الإجهاد المائي في العالم، حيث تأتي أكثر من 97% من إجمالي الموارد المستخدمة منالمياه الجوفية غير المتجددة وسط تحذيرات دولية من موجات جفاف كل خمس سنوات.