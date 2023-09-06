البيوضي: فرص الدبيبة للتفاوض «انتهت» فهو غارق ولن يقدم له أحد طوق النجاة

قال سليمان البيوضي المرشح الرئاسي، إن “السياسة هي خطوات متراكمة وليست أمنيات أو توقعات بل عملية معقدة ومتداخلة وبطيئة والتحول فيها يتم وفق منهجية محددة”.

وأضاف “البيوضي” في منشور عبر حسابه على فيسبوك؛ “وكما يردد الأمريكان لإثبات مسيرهم في اتجاه محدد وتباطؤ حركته: (Rome wasn’t built in a day) روما لم تبنى في يوم واحد”.

وتابع؛ “لذا فعلى الدبيبة أن يدرك أن سحب الإعتراف الدولي بحكومته لم يأتي فجأة بل هو نتيجة طبيعية لتراكم أخطائه وفشله في احتواء المعارضة وإعادة الوحدة للبلاد، ومحاولة اقتسامها مع طرف واحد”.

ولفت إلى أن “من يطبل له ليقنعه بأنه مستمر يبيع له الوهم كما باعه هو (الدبيبة) لليبيين، وأن حلمه ورهطه في الإستمرار في السلطة سيتحول لكابوس”.

وأردف؛ “فالعجلة لن تعود للوراء، وخطوات – جديدة – متتابعة قادمة في الطريق، قبل أن ينهار كل شيء فجأة، كل الاتصالات التي يجربها أو تلك التي لم يتلقى ردا فيها ما هي إلا رسائل ضمنية بانتهاء اللعبة، وإصراره على الإستمرار سيؤدي لوضعه مع قائمة طويلة من المقربين في مربع العقوبات المؤلمة والقاسية”.

وختم موضحًا أن “فرص الدبيبة للتفاوض انتهت، فهو غارق ولن يقدم له أحد طوق النجاة، فقرار مغادرته حتمي ونهائي ولن يسمح له بالعبث في الاتفاقات والتسويات الكبرى في الإقليم”.