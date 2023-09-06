الحويج لـ السفير السوداني: عدم استقرار السودان يلقي بظلاله على ليبيا ودول الجوار

ليبيا – أجرى وزير الخارجية المفوض في حكومة الاستقرار عبد الهادي الحويج اتصالا هاتفيا وزير الخارجية السوداني علي الصادق علي.

بيان صحفي صدر حكومة الاستقرار اطلعت عليه صحيفة المرصد أشار لتدارس الجانبين سبل تعزيز العلاقات الثنائية ناقلا عن الحويج إعرابه عن أمله في انتهاء الأزمة السودانية وعودة المهجرين والأمن والاستقرار إلى السودان لأن عدمه يلقي بظلاله على دول الجوار ومن بينها ليبيا.

بدوره أشاد علي برئيس الحكومة أسامة حماد والقائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر مع التنبيه لأهمية التعاون المشترك بين البلدين.