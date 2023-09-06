الحويج يبحث مع وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني أوجه التعاون بين البلدين

الوطن| متابعات

التقى وزير الاقتصاد والتجارة بالحكومة المنتهية المكلف برئاسة وفد دولة ليبيا محمد الحويج على مستوى وزراء الخارجية العرب للدورة 160 لمجلس الجامعةالعربية مع وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي بمقر الجامعة بجمهورية مصر العربية، لبحث أوجه التعاون بين البلدين

ونوّه الحويج على عمق العلاقات الليبية الفلسطينية وأهمية تفعيل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين موكداً بأن الجالية الفلسطينية فيليبيا تُُعامل معاملة الليبيين

وأشار المالكي إلى ضرورة تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، مؤكداً على زيارة دولة ليبيا خلال الفترة القريبة القادمة.