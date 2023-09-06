الصحة: تؤكد وجود بكتيريا “السلمونيلا” في نتائج فحص حالات التسمم بالخمس

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كشفت وزارة الصحة في حكومة الوحدة الوطنية أن نتائج الفحص للحالات التي أصيبت بتسمم غدائي ببلدية الخمس، أسفرت عن تأكيد وجود بكتيريا «السلمونيلا» في عينات البراز.

وأوضحت الوزارة أنه بحسب نتائج العينات التي كشفت عنها وحدة الأحياء الدقيقة بقسم المختبرات الطبية داخل مستشفى الخمس التعليمي، لم تظهر أي نتائج إيجابية لوجود بكتيريا «السلمونيلا» في الدم.

وأفادت أنها تلقّت بلاغًا عبر غرفة الطوارئ المركزية بوصول حالات تسمم غذائي إلى مستشفى الخمس التعليمي، مساء الخميس، في الـ31 من أغسطس، وعلى إثر ذلك قامت بتفعيل فرق الإسعاف والطوارئ والاستجابة السريعة والبدء بالاستقصاء الوبائي.

وبينت أن إجمالي الحالات التي وصلت لمستشفى الخمس على مدى يومين، بلغت (112) حالة (نساء، أطفال، رجال)، (59) حالة دخلت أقسام الإيواء منها (17) حالة أطفال.

ودعت وزارة الصحة إلى اتباع القواعد الصحية لسلامة الغذاء أثناء الإعداد والتحضير والتخزين، واختيار الأطعمة المطهية جيداً والالتزام بالنظافة الشخصية بصفة عامة وعلى الخصوص غسل الأيدي جيداً قبل الأكل.