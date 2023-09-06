عبدالعزيز: اتباع القذافي كلهم إما أنهم يعانون من عقدة النقص أو أنهم نصابين

ليبيا – أكد عضو المؤتمر العام السابق عن حزب العدالة والبناء عضو جماعة الإخوان المسلمين محمود عبد العزيز، أن ما يحدث هذه الأيام في ليبيا هو تحويل الباطل إلى حق، مشيراً إلى أن المبعوث الأممي عبد الله باتيلي ذهب لرئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح وجلس معه لقلب الباطل إلى حق.

عبد العزيز قال خلال استضافته عبر برنامج “بين السطور” الذي يذاع على قناة “التناصح” التابعة للمفتي المعزول الغرياني وتابعته صحيفة المرصد إنه كان يتمنى من باتيلي التحدث مع عقيلة عن موضوع تهديد المرشحين للانتخابات.

وأضاف: “نجد باتيلي يخرج ببيانات على طول لأن اجراء الانتخابات في هذه الأجواء والسكوت عن هذه الدعشنة هذه إرادة للفوضى من البعثة ولم نسمع لها صوتاً وتكلمنا أن الباطل مهما كان داعموه لا يمكن أن يقلب لحق. موقف باتيلي إما أن الكلام يعجبه ويريده أو لا يمتلك الشجاعة ليقول هذا وفي كلتا الحالتين موقف باتيلي مهزوز وضعيف”.

ورأى أنه ما لم يتم الضرب بيد من حديد على من يعرقل الانتخابات في البلديات بالمنطقة الشرقية فلن تحدث انتخابات برلمانية ورئاسية ولا غيرها بحسب قوله، لافتاً إلى أن باتيلي بهذا السكوت يكون أكبر داعم للفوضى.

وفيما يلي النص الكامل:

نُقِر أن الخطأ لا يمكن أن يصبح صواب بمجرد أن ندعي حسن النية لأن الخطأ خطأ، ولا يمكن للحق أن ينقلب باطل ولا العكس، ما يحدث هذه الأيام في ليبيا يريدون منه تحويل الباطل لحق، عبد الله باتيلي ذهب لعقيلة وجلس معه لقلب الباطل لحق، جلوسهم مع بعض لا يقلب الحق للباطل هو يقول ناقشوا موضوع الانتخابات، هذا تزويق الباطل وتعميته وتفخيخه، عن أي انتخابات تتحدث يا باتيلي أنت وعقيلة صالح؟ كنت أتمنى من باتيلي أن يتحدث مع عقيلة عن موضوع تهديد المرشحين للانتخابات وقالوا سنقتلهم والبيانات التحريض ضدهم في درنة، وأن يقول لهم لا يمكن أن تقام انتخابات في وسط هذا الباطل، وفي هذه الطريقة، إن كانت انتخابات بلدية ويحصل هذا! ناس ليست ذات صفة يديروا بيان ويصفوا غيرهم بالإرهاب ويطالبون بتهجير عائلاتهم!.

ظننت أن باتيلي هكذا سيكون محور حديثه وأن الأمم المتحدة ستصدر بيانًا في هذا ولكن للأسف اتهم باتيلي أنه يدعم الفوضى في ليبيا، إن لم يدين هذه التصرفات، ولم تصدر بيانات قاسية وقوية، طرابلس تعرضت لهجوم الهبود ونعرف أن الكثيرين يرحبون بحفتر لو أن أولياء الدم خرجوا وداروا بيان وأهالي الشهداء، ويقولوا أي مترشح وحتى إن كان من الدائرة الرابعة لمن أيد العدوان ممنوع الترشح ونذكرهم بالأسماء كما فعلوا هؤلاء هل سيقبل منا ذلك؟ وهذا البيان لو كان في طرابلس أو الزاوية أو ترهونة كيف سيكون الرأي، ستقوم الدنيا ولن تقعد ونجد باتيلي يخرج ببيانات تخرج على طول لأن اجراء الانتخابات في هذه الأجواء والسكوت عن هذه الدعشنة هذه إرادة للفوضى من البعثة ولم نسمع لها صوتاً وتكلمنا أن الباطل مهما كان داعموه لا يمكن أن يقلب لحق. موقف باتيلي إما أن الكلام يعجبه ويريده أو لا يمتلك الشجاعة ليقول هذا وفي كلتا الحالتين موقف باتيلي مهزوز وضعيف.

الانتخابات ما لم يتم الضرب بيد من حديد على من يعرقلها في البلدية في المنطقة الشرقية لن يحدث انتخابات برلمانية ولا رئاسية ولا غيرها، باتيلي بهذا السكوت أكبر داعم للفوضى.

جماعة فبراير وسبتمبر يقولوا نكبة وجرذان، معمر مات وشبع موت ولا يزالون يعلقون الأعلام الخضراء، هناك ناس أعرفها كانوا يتكلمون أن نطوي الصفحة وليس هناك نظام معمر ولا شيء ونفسهم يحرضون للاحتفال في سبتمبر!.

القذافي قال نحن لم نفعل شيء وفشلنا من الانتقال من التخلف للتقدم، ويأتي واحد متخلف يريد أن يحتفل، اتباع القذافي كلهم إما أنهم يعانون من عقدة النقص أو أنهم كذابين ونصابين.