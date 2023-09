موقع الـ”بي بي سي”: المملكة المتحدة تعتزم حظر مجموعة فاغنر الروسية وتصنفها منظمة إرهابية

نقل موقع الـ “بي بي سي” البريطاني عن الحكومة عزمها حظر المجموعة المرتزقة الروسية فاغنر وتصنفها منظمة إرهابية.

وأوضح الموقع أن خطوة الحظر من حكومة المملكة المتحدة، تعني اعتبار الانضمام إلى عضوتها أو دعمها غير قانوني.

وسيسمح مشروع الحظر الذي سيُطرح على البرلمان، بتصنيف أصول المنظمة على أنها ممتلكات إرهابية ومصادرتها.

من جهتها اعتبرت وزيرة الداخلية سويلا برافرمان مجموعة فاغنر أداة عسكرية لروسيا في عهد فلايديمير بوتين وكانت عنيفة ومدمرة، مشيرة إلى أن نشاطها في أوكرانيا وإفريقيا يشكل تهديدا للأمن العالمي.

وأضافت برافمان أن الفاغنر المزعزعة للاستقرار لا تفضي نشاطاتها إلا إلى خدمة أهداف الكرملين السياسية، قائلة: إنهم إرهابيون بكل وضوح وبساطة، وأمر الحظر هذا يوضح ذلك في قانون المملكة المتحدة وفقا للموقع.

وتأتي خطوة برلمان المملكة المتحدة بعد أسابيع من إعلان مقتل زعيم المجموعة “يفغيني بريغوجين” في تحطم طائرة الركاب الخاصة به فوق منطقة تفير غرب موسكو وعلى متنها 10 أشخاص من بينهم مساعده الأيمن “ديمتري أوتكين”.

وتنشط فاغنر في ليبيا خلال مراحل مختلفة، بدأت بشكل واضح خلال العدوان على طرابلس وتطورت حتى أصبح لها قواعد عسكرية في المنطقتين الشرقية والوسطى إلى جانب شبكات واسعة تتمتع بتحرك من الساحل إلى العمق الإفريقي.

وباستمرار تتهم دول أوروبية، على رأسها إيطاليا، فاغنر باستعمال السواحل الليبية لتعزيز تدفقات الهجرة غير الشرعية باتجاهها، وفق تعبير وزير الدفاع الإيطالي.

المصدر: موقع “بي بي سي” البريطاني + وكالات

