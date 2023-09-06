أمطار وسحب رعدية على شمال ليبيا تستمر حتى الأسبوع المقبل

سجل المركز الوطني للأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس في ليبيا والتي أظهرت تكاثر السحب ارعدية على معظم مناطق شمال ليبيا تصحبها أمطار، تكون جيدة على الجبل الأخضر وبعض المناطق الممتدة من زوارة إلى بنغازي، وتصل الموجة أيضا إلى بعض مناطق الدواخل.

وقال المركز، اليوم الأربعاء، إن الرياح في تلك الأماكن ستكون نشطة إلى قوية، تصل سرعتها إلى 50 كيلومترا في الساعة، مع بحر مضطرب، وارتفاع الموج إلى ثلاثة أمتار بداية من مساء اليوم على الساحل الممتد من زوارة إلى سرت.

ورجح المركز استمرار هطول الأمطار من حين إلى آخر حتى مطلع الأسبوع المقبل، ما يتسبب في تجمع المياه في الأماكن المنخفضة وجريان المياه في بعض الأودية.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز اعتدال درجات الحرارة على معظم المناطق البلاد، ففي (رأس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة)، هناك أمطار على المناطق الساحلية، ومن المتوقع أن تكون جيدة بدايةً من مساء اليوم على المناطق من زوارة حتى سرت قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية وتصل إلى مناطق الدواخل يوم الغد ويوم الجمعة والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة بين 26 و32 درجة مئوية.

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وعن طقس (الخليج- سهل بنغازي حتى امساعد)، فتشهد سقوط أمطار على معظم المناطق وتكون جيدة على بعض المناطق الممتدة من الخليج وسهل بنغازي إلى الجبل الأخضر تصحبها خلايا من السحب الرعدية ومن المتوقع أن تستمر الأمطار بالهطول من حين إلى آخر إلى مطلع الأسبوع المقبل والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة بين 25 و33 درجة مئوية.

وفي منطقة (الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة)، السماء صافية إلى ظهور بعض السحب والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة إلى نشطة أحيانا، وتتراوح درجات الحرارة بين 32 و35 درجة مئوية على المناطق من غدامس إلى الجفرة، وبين 36 و40 درجة مئوية على أقصى الجنوب.

وأخيراً (الواحات – السرير- تازربو- الكفرة)، السماء صافية إلى ظهور بعض السحب والرياح جنوبية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة تتحول غدا إلى شمالية غربية وتتراوح درجات الحرارة بين 38 و42 درجة مئوية تسجل انخفاضا غدا.