بريطانيا تُعين سفيرًا جديدا لها لدى ليبيا

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أعلنت المملكة المتحدة، اليوم الأربعاء، تعيين للدكتور مارتن لونجدن سفيرًاجديدًا لها لدى ليبيا، خلفًا للسفيرة كارولين هورلاند.

وقالت حكومة المملكة المتحدة: “تم تعيين الدكتور مارتن لونجدن، سفيرًا لصاحب الجلالة لدى ليبيا خلفًا للسيدة كارولين هيرندال، التي ستنتقل إلى تعيين آخر في الخدمة الدبلوماسية.. سيتولى الدكتور لونجدين منصبه خلال شهر أكتوبر 2023”.

وسبق للسفير الجديد أن عمل مؤخرًا في مهمة القائم بالأعمال في بعثة المملكة المتحدة إلى أفغانستان ومقرها الدوحة.

وقالت السفارة البريطانية على موقع “إكس”: “يسعدنا أن نعلن عن تعيين سفير المملكة المتحدة الجديد لدى ليبيا.. نتطلع بشدة كلنا في إلى العمل معه ومواصلة تعزيز علاقة مع ليبيا”.