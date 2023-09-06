اوغلو: الدعم التركي اللامحدود والمستمر للشرعية في ليبيا غير المواقف الروسي

ليبيا – أكد مهند اوغلوا باحث في العلاقات الدولية أنه فيما سبق كان هناك الكثير من التباعد بين الموقف التركي والروسي تجاه الملف الليبي حتى الأهداف والآليات وفيما يتعلق بالملف الليبي ما بين كل من أنقرة وموسكو لكن وبعد عاملين أساسيين تحولت المواقف الروسية لوضع مختلف.

اوغلو قال خلال تصريح لقناة “فبراير” الإثنين وتابعته صحيفة المرصد إن العامل الأول هو الدعم اللامحدود والمستمر التركي للشرعية في ليبيا والدفع نحو العملية السياسية والذهاب لانتخابات توصل البلاد لإيجاد رئيس للبلاد وحكومة وبالتالي هذا كان عامل أساسي من ثبات الموقف التركي فيما يتعلق بالملف الليبي، بالإضافة لما جرى من تمرد الفاغنر وقائدها على الجانب الروسي والدولة الروسية ما جعل روسيا تنظر للأمر بطريقة مختلفة.

وأشار إلى أن روسيا اليوم واقعة في المستنقع الأوكراني وهي منشغلة بشكل كامل فيه بالتالي لا بد أن يكون هناك نوع من التوافقات ما بين أنقرة وموسكو في الملف الليبي لسببين أولًا أن روسيا من خلال ذراعها الفاغنر تقوم بالتمرد على العاصمة ومحاولة نزع الشرعية وكلا الدولتين تنظر لليبيا على أنها المفتاح الأساسي للقارة السمراء بالتالي التغيرات التي تجري في العواصم الافريقية ذوات الانقلاب المتتالي يجعل من بالنسبة روسيا من المهم للتعاون في الملف الليبي ليكون نقطة ارتكاز للملفات الأخرى.

واعتبر أن التوافقات المبدئية ما بين أنقرة وموسكو على الملف السياسي الليبي والدفع نحو العملية السياسية هي نقطة تحول جيدة طالما أن روسيا منشغلة بالملف الأوكراني.

كما استطرد خلال حديثة: “النقطة اللافتة المشتركة غير المرئية ولا تنظر إليها إلا تحت المجهر السياسي هي التوافق الروسي التركي على أن الدور الفرنسي في القارة السمراء دور سيء ويجب إيقافه وعدم تمدده ويجب تقليصه وبالتالي النظر لباريس من خلال أنقرة وموسكو على أن دورها معطل ومزعج وفيه الكثير من الارتياب وعلامات الاستفهام الطويلة يجعل من هاتين العاصمتين أنقرة وموسكو تنظرا لتوحيد الجهود قدر المستطاع على الأقل في هذه المرحلة بالتحديد”.

وأكد على أن ما يجري دوليًا اليوم والحقبة الدولية ستستمر حتى نهاية عام 2025 بهذه الفترة كل المحاولات السياسية من الولايات المتحدة لليابان تذهب نحو محور واحد وهو إدارة الصراعات والخلافات وتهدئة الأوضاع، منوهاً إلى أن الكل ينتظر ويقبض الجمر على يديه سياسياً إلى أن تذهب هذه المرحلة.