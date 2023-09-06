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المجلس الأعلى للقضاء يعلن انتهاء امتحانات قبول الدفعة 21

تم النشر منذُ 14 ثانية
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن|متابعات

أعلنت اللجنة المكلفة من المجلس الأعلى للقضاء، بشأن إعادة تنظيم المعهد العالي للقضاء وقبول الدفعة الحادية والعشرين (21)، عن انتهاءامتحانات المفاضلة بشكل كامل للطلبة الجدد المتقدمين للاتحاق بالمعهد على مستوى البلاد.

وأكدت اللجنة أن النتائج النهائية للامتحانات ستعلن في وقت قريب حيث تنشر على صفحة وموقع المجلس الأعلى للقضاء على شبكةالانترنت.

يشار إلى أن اللجنة المشكلة بموجب قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (9) لسنة 2023، والقرار رقم ( 78 ) لسنة 2023 بشأن إعادة تنظيمالمعهد العالي للقضاء.

وكانت قد بدأت المرحلة الأولى من اجراءالامتحان التفاضليشهر أغسطس الماضي بمقر إدارة التفتيش على الهيئات القضائية طرابلسللطلبة المتقدمين بدوائر محاكم استئناف ( الزاويةجنوب طرابلسطرابلس غريانالخمسمصراته )، وبعدها انتقلت اللجنة إلىمدينة الجفرة حيث امتحن المتقدمين بدوائر محكمة استئناف ( سبها )، ومنها واصلت اللجنة عملها إلى مدينة بنغازي حيث أنهت المرحلةالثالثة والأخيرة من امتحانات قبول طلبة الدفعة (21) في نطاق دوائر محاكم استئناف ( طبرقالبيضاءبنغازيدرنة ).

و تقدم باللجنة المستشارين أعضاء المجلس الأعلى للقضاء الأستاذمحمد حمادوالأستاذناجي عيسىو لأستاذحسن بشابشوالأستاذعثمان السليني“.

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الوطن الليبية

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