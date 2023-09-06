المجلس الأعلى للقضاء يعلن انتهاء امتحانات قبول الدفعة 21

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أعلنت اللجنة المكلفة من المجلس الأعلى للقضاء، بشأن إعادة تنظيم المعهد العالي للقضاء وقبول الدفعة الحادية والعشرين (21)، عن انتهاءامتحانات المفاضلة بشكل كامل للطلبة الجدد المتقدمين للاتحاق بالمعهد على مستوى البلاد.

وأكدت اللجنة أن النتائج النهائية للامتحانات ستعلن في وقت قريب حيث تنشر على صفحة وموقع المجلس الأعلى للقضاء على شبكةالانترنت.

يشار إلى أن اللجنة المشكلة بموجب قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (9) لسنة 2023، والقرار رقم ( 78 ) لسنة 2023 بشأن إعادة تنظيمالمعهد العالي للقضاء.

وكانت قد بدأت المرحلة الأولى من اجراء “الامتحان التفاضلي” شهر أغسطس الماضي بمقر إدارة التفتيش على الهيئات القضائية طرابلسللطلبة المتقدمين بدوائر محاكم استئناف ( الزاوية – جنوب طرابلس – طرابلس غريان – الخمس – مصراته )، وبعدها انتقلت اللجنة إلىمدينة الجفرة حيث امتحن المتقدمين بدوائر محكمة استئناف ( سبها )، ومنها واصلت اللجنة عملها إلى مدينة بنغازي حيث أنهت المرحلةالثالثة والأخيرة من امتحانات قبول طلبة الدفعة (21) في نطاق دوائر محاكم استئناف ( طبرق – البيضاء – بنغازي – درنة ).

و تقدم باللجنة المستشارين أعضاء المجلس الأعلى للقضاء الأستاذ “محمد حماد” والأستاذ “ناجي عيسى” و لأستاذ “حسن بشابش” والأستاذ “عثمان السليني“.