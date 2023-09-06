مشاهدة مباراة ليبيا وغينيا بث مباشر اليوم في التصفيات المؤهلة إلى أمم أفريقيا 2024

يواجه منتخبُ ليبيا، نظيرَه غينيا الاستوائية، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب شهداء بنينا بمدينة بنغازي، ضمن الجولةِ الأخيرة من التصفيات المؤهلة إلى أمم أفريقيا 2024 بكوت ديفوار، والتي كان قد فَقد حظوظه بالتأهل إليها، بعد احتلاله المركز الأخير في المجموعة العاشرة، في حين ستكون هذه المباراة هي الأولى للمدرب الوطني، سالم جلالي، والتي يسعى من خلالها للوقوف على جاهزية عناصر المنتخب استعدادا لقص شريط مبارياته في تصفيات كأس العالم 2026 نوفمبر المقبل.

ويستضيف منتخب ليبيا نظيره منتخب غينيا الإستوائية، اليوم الأربعاء، في إطار الجولة السابعة من منافسات المجموعة العاشرة في التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم أفريقيا بكرة القدم.

ومن المقرر ان تنقل مباراة ليبيا وغينيا الإستوائية، في بث مباشر عند الساعة التاسعة حسب توقيت طرابلس والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة، عبر شبكة “بي إن سبورتس” القطرية التي تمتلك حقوق بث مباريات التصفيات الأفريقية منذ فترة طويلة.

سيتم اضافة البث قبيل انطلاق المباراة

وتتذيل ليبيا ترتيب هذه المجموعة بـ 3 نقاط، فيما ضمن منتخب غينيا الاستواية تأهله إلى النهايات ويتواجد في المركز الأول بـ 12 نقطة، وأيضاً ضمن منتخب تونس تأهله عن هذه المجموعة بـ 10 نقاط والمركز الثاني.

قائمة منتخب ليبيا لمواجهة غينيا الاستوائية

أعلن سالم الجلالي مدرب المنتخب الليبي المؤقت، قائمة “فرسان المتوسط” التي ستدخل معسكرا تحضيريا استعدادا لمواجهة غينيا الاستوائية في التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا.

واعتمد الجلالي على عناصر شابه في القائمة التي ضمت 24 لاعبا هم:

محمد عياد، أيمن التيهار، أصيل المقصبي، علي يوسف، طاهر بن عامر، أسامة السريط، حمزة المقصي، فاضل سلامة، مؤيد جدور، محمود الشلوي، زياد العلواني، طه خليل.

عبد السلام ديجا، مالك الأندلسي، فرج غيضان، حسين طقطق، سند بن علي، نور الدين القليب، فهد المسماري، عبد الميسر بوشيبة، عمر الخوجه، صبحي الضاوي، أسامة بوجليدة، أسامة الشريم.

وكان المنتخب الليبي قد فقد فرصة التأهل إلى نهائيات كأس أمم أفريقيا حيث جمع 3 نقاط فقط وضعته في ذيل المجموعة العاشرة خلف غينيا الاستوائية وتونس وبوتسوانا، على الترتيب.

الجولة الاخيرة في تصفيات المؤهلة لكأس

أمم أفريقيا 2023.‏

: ليبيا VS غينيا الاستوائية

التوقيت: 9:00 مساءً

ملعب المبارة : شهداء بنينا

القناة : beIN Sports HD 4

المعلق : محمد بركات .