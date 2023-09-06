الحويج يترأس خارجية الدبيبة في حوار الجامعة العربية مع اليابان

ترأس وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة محمد الحويج وفد دولة ليبيا على مستوى وزراء الخارجية العرب، للمشاركة في اعمال الدورة الثالثة للحوار السياسي العربي الياباني بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

وعُقدت اعمال الدورة الثالثة للحوار السياسي العربي الياباني بمشاركة وزراء الخارجية بالدول العربية ودولة اليابان ورئيس الجامعة العربية أحمد أبو الغيط.

وحسب بيان لوزارة الاقتصاد، فيهدف الحوار خلال اعمال الدورة الحالية على تعزيز العلاقات وتوحيد الرؤى حول القضايا والتحديات الإقليمية والعالمية، وتحقيق شراكة على مختلف المستويات لدعم جهود السلام والاستقرار في المنطقة.