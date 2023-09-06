الدبيبة: نعوّل على دور الأعيان في تجاوز المحن والأزمات

استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبدالحميد الدبيبة في منزله وفدا من أعيان وحكماء مدينة ترهونة لبحث مشروعات التنمية في المدينة ونسب الإنجاز فيها.

وحسب بيان نشرته منصة “حكومتنا” التابعة لحكومة الدبيبة، فقد ناقش الوفد مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة أبرز المشاكل التي يعانيها سكان ترهونة، وسبل معالجتها.

وأكد الدبيبة لوفد أعيان ترهونة ضرورة توحيد الصف بين أهالي المدينة، مشددا على دور الأعيان في تجاوز الأزمات والمحن التي مرت بالمدينة خلال الفترة الماضية.

وأثنى وفد الأعيان من جانبهم على ما تقدمه حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة من دعم دائم لجهود الأعيان في تهدئة الأطراف وتجاوز المحن، مشيدين بما تنجزه خطة عودة الحياة من تنمية وتطوير في ترهونة ومختلف مناطق ومدن ليبيا.