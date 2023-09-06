تنبيه هام من الارصاد الجوية بشأن تقلبات جوية وأمطار على هذه المناطق ــ نشرة الأمطار اليومية

حذر المركز الوطني للارصاد الجوية في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا، من تقلبات جوية تشهدها مناطق شمال ليبيا .

وبحسب التنبيه فمن المتوقع سقوط امطار قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية على أغلب مناطق شمال ليبيا ومن المتوقع أن تكون جيدة على الجبل الأخضر وعلى بعض المناطق الممتدة من زوارة إلى بنغازي، وتصل إلى بعض مناطق الدواخل (بني وليد- ترهونة – امسلاته – جبل نفوسة والرياح نشطة إلى قوية تصل سرعتها إلى 50 كيلومتر/الساعة).

وبحسب التقرير يكون البحر مضطرب وارتفاع الموج يصل إلى 3 أمتار) بداية من مساء اليوم الأربعاء 06-09-2023 على الساحل الممتد من زوارة إلى سرت.

ومن المتوقع استمرار هطول الأمطار من حين لأخر إلى مطلع الأسبوع القادم (يومي الجمعة والسبت) مما تسبب في تجمع المياه في الاماكن المنخفضة وجريان بعض الأودية المحلية.

وفيما يلي نشرة الامطار خلال 24 ساعة الماضية حتى الساعة الثامنة صباحاً: