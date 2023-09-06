“دبيبة” يبحث حل مشاكل ترهونة مع وفد من أعيان وحكماء المدينة

استقبل رئيس حكومة الوحدة الليبية عبد الحميد دبيبة في منزله مساء أمس الثلاثاء وفداً من أعيان وحكماء مدينة ترهونة.

وقال المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة إن اللقاء بحث مشروعات التنمية في ترهونة ونسب الإنجاز فيها، كما ناقش الوفد مع رئيس الوزراء أبرز المشاكل التي يعانيها سكان ترهونة، وسبل معالجتها.

وأكد دبيبة، لوفد أعيان ترهونة ضرورة توحيد الصف بين أهالي المدينة، مشدداً على دور الأعيان في تجاوز الأزمات والمحن التي مرت بالمدينة خلال الفترة الماضية.

وأثنى وفد الأعيان من جانبهم على ما تقدمه حكومة الوحدة الوطنية من دعم دائم لجهود الأعيان في تهدئة الأطراف وتجاوز المحن، مشيدين بما تنجزه خطة عودة الحياة من تنمية وتطوير في ترهونة ومختلف مناطق ومدن ليبيا.

Trending محافظ مصرف ليبيا المركزي يبحث مع نظيره المصري زيادة التعاون وتبادل الخبرات