مواطن يقتل زوجته بـ”أسطوانة غاز الطهي” في قصر بن غشير

أقدم شخص بمنطقة قصر بن غشير على قتل زوجته عن طريق الاعتداء عليها بواسطة أسطوانة غاز الطهي، حتى فارقت الحياة متأثرة بجراحها التي على إثرها نقلت جثة هامدة إلى مصحة العافية.

وذكرت مديرية أمن النواحي، أن مركز شرطة غرب قصر بن غشير تلقىةبلاغا أمس الثلاثاء من المواطن “م.ا.ا.أ” الذي أكد تعرض السيدة. “ع.ع.ا” للاعتداء عليها بالضرب بواسطة أسطوانة غاز الطهي من قبل زوجها المدعو “ع.ا.ا.أ” مما تسبب في وفاتها.

وأضافت المديرية أنه تم نقل المجني عليها إلى مصحة العافية وبانتقال مأمور الضبط القضائي إلى المصحة تبين بأن المذكورة قد فارقت الحياة.

وتابعت، أنه تم الانتقال إلى مكان حدوث الواقعة وأخد الإجراءات القانونية وضبط الفاعل في نفس الوقت وبالتحقيق معه اعترف بما نسب اليه وكيفية قيامه بالجريمة واتخدت الإجراءات القانونية بالمركز وتم إحالته الى النيابة العامة.