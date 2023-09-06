الكبير يلتقي سفيرة بريطانيا بمناسبة انتهاء عملها في ليبيا

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التقى محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، اليوم الأربعاء، مع كارولين هورلاند، سفيرة المملكة المتحدة لدى دولة ليبيا، بمناسبة انتهاء عملها كسفيرة في ليبيا.

وقال المصرف المركزي، إن السفيرة أشادت بتوحيد مصرف ليبيا المركزي وانعكاساته الإيجابية على المستوى المحلي والدولي.

وأضاف، أنها أكدت على أن توحيد المصرف سيساعد في تحريك عجلة الاقتصاد وتحفيز الشركات وجذب الشركات البريطانية لاستئناف نشاطاتها في ليبيا.

وذكر مصرف ليبيا المركزي، أن الجانبان تطرقا للعديد من المسائل ذات الاهتمام المشترك بحضور المستشار الاقتصادي للسفارة.

وأعلنت المملكة المتحدة، اليوم الأربعاء، تعيين للدكتور مارتن لونجدن سفيرًا جديدًا لها لدى ليبيا، خلفًا للسفيرة كارولين هورلاند.

وقالت حكومة المملكة المتحدة: “تم تعيين الدكتور مارتن لونجدن، سفيرًا لصاحب الجلالة لدى ليبيا خلفًا للسيدة كارولين هيرندال، التي ستنتقل إلى تعيين آخر في الخدمة الدبلوماسية.. سيتولى الدكتور لونجدين منصبه خلال شهر أكتوبر 2023”.