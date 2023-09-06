البرغثي : هل الجهد الغربي في افغانستان والعراق يُمكن اعتباره النموذج الذي ينبغي أن يُحتذى به ؟

ليبيا – أكد وزير الدفاع السابق محمد البرغثي، أن ليبيا بحاجة إلى رئيس حازم ذو كفاءة ونزاهة،وحكومة وطنية نظيفة ومقتدرة ونموذج إقتصادي ناجح،إلى جانب وجود مؤسسات دولة وقانون وتنمية وأمن وعدل اجتماعي ، مشيرا إلى أن الليبيين بحاجة أيضا إلى (الاستقرار ،والتعليم ،والصحة ، والحياة الكريمة ،والسيادة الوطنية ، والكرامة الإنسانية).

البرغثي وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، تساءل:” هل يُمكن أن تأتي لنا الانتخابات بذلك؟، هل الوصفة العلاجية الغربية ( الديمقراطية) التي قُدمت لدول العالم الثالث حلت مشاكل الدول أم فاقمتها ؟،وهل الجهد الغربي الذي بُذل في دمقرطة افغانستان والعراق ، يُمكن اعتباره النموذج الذي ينبغي أن يُحتذى ؟.

وأضاف البرغثي :” هل يُمكن أن تكون لنا رؤية وطنية في هذا الشأن ؟”،مختتما :” هذه دعوة وطنية للتفكير والتدبر”.