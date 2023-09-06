مباحثات ليبية إيطالية حول سبل حل الأزمة وإنجاز الانتخابات

أكد نائب رئيس المجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، أهمية الدور الإيطالي في دعم الحل السلمي للأزمة الليبية، والوصول إلى إنجاز استحقاق الانتخابات.

وجدد اللافي، خلال لقاء مع السفير الإيطالي لدى ليبيا جانلوكا البيريني، اليوم الأربعاء، دعوته لتفعيل الاتفاقات المبرمة بين ليبيا وإيطاليا في مختلف المجالات، وعودة الشركات الإيطالية لاستئناف عملها في البلاد.

وفق بيان المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي، ناقش اللقاء تعزيز الجهود المحلية والدولية لإنهاء الأزمة السياسية الراهنة، وتطوير التعاون بين البلدين في مجالات الاقتصاد والتنمية والثقافة، وحماية الحدود الجنوبية لليبيا، في ظل التطورات السياسية والأمنية التي تشهدها دول الجوار الأفريقي.

وأشاد السفير الإيطالي بجهود المجلس الرئاسي في ملف المصالحة الوطنية، مؤكداً دعم بلاده مساعي المجلس كافة من أجل التوافق وإعادة الثقة بين جميع الأطراف السياسية، وصولًا لتحقيق تطلعات الشعب الليبي، وأن من مصلحة إيطاليا ودول المنطقة الحفاظ على وحدة ليبيا واستقرارها.

ويعد اللقاء هو الأول من نوعه منذ استلام الأخير مهام عمله على رأس السفارة الإيطالية في طرابلس خلفاً للسفير جوزيبي بوتشينو غريمالدي، الذي غادر منصبه قبل شهرين.

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