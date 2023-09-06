“اللافي” والسفير الايطالي يبحثان العلاقات الثنائية بين البلدين

الوطن| متابعات

استقبل النائب بالمجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، صباح اليوم الأربعاء، سفير إيطاليا لدى ليبيا “جانلوكا البيريني“، لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وتطورات العملية السياسية في ليبيا.

وناقش اللقاء تعزيز الجهود المحلية والدولية، لإنهاء الأزمة السياسية الراهنة، وتطوير التعاون بين البلدين في مجالات الاقتصاد والتنمية والثقافة، وحماية الحدود الجنوبية لليبيا، في ظل التطورات السياسية والأمنية التي تشهدها دول الجوار الإفريقي.

ورحب اللافي بالسفير الإيطالي الجديد، متمنياً له التوفيق في اداء مهمته الجديدة، ومؤكداً على عمق العلاقات التي تجمع البلدين.

و اكد على أهمية الدور الإيطالي في دعم الحل السلمي للأزمة، والوصول إلى إنجاز استحقاق الانتخابات

وجدد اللافي خلال اللقاء، دعوته لتفعيل الاتفاقيات المبرمة بين ليبيا وايطاليا، في مختلف المجالات، وعودة الشركات الإيطالية لإستئناف عملهافي ليبيا.

وبدوره أشاد السفير الإيطالي، خلال اللقاء، بجهود المجلس الرئاسي في ملف المصالحة الوطنية، مؤكداً على دعم بلاده لكافة مساع المجلس من أجل التوافق وإعادة الثقة بين جميع الاطراف السياسية، وصولًا لتحقيق تطلعات الشعب الليبي مؤكداً في الوقت نفسه على أن منم صلحة إيطاليا ودول المنطقة الحفاظ على وحدة ليبيا واستقرارها.