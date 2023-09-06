السفيرة البريطانية تزور الصديق الكبير بمناسبة انتهاء عملها في ليبيا

استقبل محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير، السفيرة البريطانية لدى ليبيا كارولين هورندال، اليوم الأربعاء، بمناسبة انتهاء عملها كسفيرة في ليبيا.

وجرى التطرق خلال اللقاء للعديد من المسائل ذات الاهتمام المشترك، وذلك بحضور المستشار الاقتصادي للسفارة، وفق بيان صادر عن المصرف المركزي.

وأشادت السفيرة البريطانية بتوحيد مصرف ليبيا المركزي، مشيرة إلى أن ذلك له انعكاساته الإيجابية على المستوى المحلي والدولي والمساعدة في تحريك عجلة الاقتصاد وتحفيز الشركات وجذب الشركات البريطانية لاستئناف نشاطاتها في ليبيا.